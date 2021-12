Oltre ai risultati ufficiali del WTCR - FIA World Touring Car Cup, nella stagione 2021 il giornalista britannico Damien Smith (che scrive per (Autosport.com/Motorsport.com e Autosport Magazine), ha stilato un elenco personale di perle.

Pilota dell'anno: Frédéric Vervisch

Finire secondo in classifica dopo un anno lontano dal WTCR e con una nuova Audi che inizialmente ha sofferto per trovare il passo è stata una vera impresa per il 35enne belga. E' uno dei quattro piloti che sono riusciti a vincere due volte; la sua stagione è iniziata realmente durante il terzo fine settimana, ad Aragon, con la pole position e la vittoria in Gara 2 con il Comtoyou Team Audi Sport, poi ha aggiunto una vittoria in Gara 1 a Pau-Arnos. Di fatto è stato il più efficace dei quattro piloti Audi.



Squadra dell'anno: Cyan Racing Lynk & Co

La squadra svedese è davvero unita rispetto a qualsiasi altra squadra, con il Bi-Campione Yann Ehrlacher e lo zio Yvan Muller che si attengono al mantra che gli interessi della squadra vengono sempre prima delle esigenze individuali. Una costanza sorprendente: Ehrlacher è andato a punti in tutti i 16 round, chiave per la sua seconda corona iridata, unita ad un approccio perfettamente integrato con la squadra gemella Cyan Performance di Santiago Urrutia e Thed Björk, il marchio Lynk & Co è ancora al vertice.



Auto dell'anno: Audi RS 3 LMS

La Lynk & Co è ben collaudata e conosciuta, cosa che non si poteva dire della Audi RS 3 di nuova generazione. L'auto era in gran parte tutta nuova quest'anno, il che forse spiega perché la squadra belga Comtoyou ha impiegato del tempo per iniziare ad estrarre il meglio da essa. Ma da metà stagione Vervisch e il giovane compagno di squadra Gilles Magnus si sono sbloccati iniziando ad ottenere una serie di risultati importanti che hanno portato il Comtoyou Team Audi Sport al secondo posto dietro Cyan Racing, con Magnus che ha rotto il ghiaccio vincendo Gara 1 all'Hungaroring. La seconda stagione della RS 3 LMS dovrebbe dare all'Audi la possibilità di conquistare i titoli principali per squadre e piloti nel 2022.



Gara dell'anno: Gara 2 del WTCR VTB Race of Russia

Le nuove sedi per il WTCR utilizzate per la seconda metà di questa stagione colpita dal COVID hanno fornito alcune piacevoli sorprese, in particolare l'affascinante Circuit Pau-Arnos. Ma i round finali in Russia, in condizioni di bagnato, hanno fornito il maggior numero di colpi di scena - in particolare il gran finale (anche se il titolo di Ehrlacher era già arrivato prima). Incredibili incidenti ed azioni, come Yvan Muller che ha inspiegabilmente tamponato il leader Mikel Azcona in una ripartenza della safety car, aprendo la porta a Rob Huff per andare a vincere a sorpresa alla fine di una stagione ampiamente deludente con la CUPRA di Zengő Motorsport. È stato un modo frenetico e imprevedibile per chiudere un anno WTCR davvero competitivo.



Momento dell'anno: il tunnel della gloria per Gabriele Tarquini

Il Cinghiale della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse appende il casco al chiodo alla fine della stagione, e giustamente i suoi amici e rivali nel WTCR hanno scelto di celebrarlo in un modo particolare. Prima della sessione di libere 1 a Sochi, si sono allineati in pit-lane per regalare all'emozionato Tarquini un caloroso applauso mentre sfrecciava nella sua Hyundai Elantra N TCR. A 59 anni, molti di noi speravano che continuasse a correre almeno per un altro anno, soprattutto perché era riuscito a vincere ancora nel 2021 (Gara 1 ad Aragon). Ma questo uomo di classe sapeva che era giunto il momento. Ci mancherà molto la prossima stagione.

