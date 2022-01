Sono 7 i piloti che si sono imposti nel primo weekend di ogni stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup: vediamo i loro nomi.

2018:

Gara:WTCR Afriquia Race of Morocco

Data:6-8 aprile

Pista:Circuit Moulay El Hassan, Marrakech

Gara 1:Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)

Gara 2:Jean-Karl Vernay (Audi RS 3 LMS)

Gara 3:Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)



2019:

Gara :WTCR Afriquia Race of Morocco

Data:5-7 aprile

Pista:Circuit Moulay El Hassan, Marrakech

Gara 1:Esteban Guerrieri (Honda Civic Type R TCR)

Gara 2:Gabriele Tarquini (Hyundai i30 N TCR)

Gara 3:Thed Björk (Lynk & Co 03 TCR)



2020:

Gara :WTCR Race of Belgium

Data:11-13 settembre

Pista:Circuit Zolder

Gara 1:Néstor Girolami (Honda Civic Type R TCR)

Gara 2:Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR)



2021:

Gara:WTCR Race of Germany

Data:3-5 giugno

Pista:Nürburgring Nordschleife

Gara 1:Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR)

Gara 2:Jean-Karl Vernay (Hyundai Elantra N TCR)



La stagione 2022 del WTCR – FIA World Touring Car Cup parte dall'Autodrom Most con la WTCR Race of Czech Republic del 9-10 aprile.

