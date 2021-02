Tiago Monteiro nel 2021 continua la sua avventura nel WTCR – FIA World Touring Car Cup con la Honda, per la quale correrà per il 10° anno.

Il portoghese salirà sulla Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport dopo che con i giapponesi aveva aperto un nuovo capitolo della sua carriera nel 2012 approdando al FIA World Touring Car Championship.



"Sono davvero felice di continuare il mio rapporto con la Honda in quello che sarà il decimo anno. E' il più lungo che abbia mai avuto con un marchio nella mia carriera e questa pietra miliare è la prova di quanto sia stato grande legame che abbiamo costruito in questo periodo", dice Monteiro.



"L'anno scorso è stato molto impegnativo, ma le sfide fanno parte di questo sport e noi ci siamo impegnati per affrontarle e superarle. I momenti più difficili sono serviti come motivazione per ottenere altri successi con questa grande formazione di Honda Racing".