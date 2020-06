Il bimbo Campione? Tassi si racconta a WTCR Fast Talk presented by Goodyear

-

Attila Tassi non era destinato a diventare un pilota, dato che in famiglia si pensava più all'hockey su ghiaccio fin da quando aveva 5 anni. Sono bastati due eventi per far cambiare idea al ragazzo di Budapest, come racconta nell'ultima puntata di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear.

Un brutto incidente con la BMX gli ha rotto parecchie ossa, per cui i genitori hanno pensato ad uno sport alternativo. Nel frattempo una vacanza di famiglia in occasione del GP di Abu Dhabi gli ha dato modo di provare un go-kart. Qui è cominciata l'avventura nel motorsport, che nel 2020 lo vedrà diventare pilota Honda per la ALL-INKL.DE Münnich Motorsport in quella che è la sua seconda annata nel WTCR − FIA World Touring Car Cup come compagno di squadra di Tiago Monteiro.



“Vicino alla pista di Abu Dhabi c'è un posto per i kart - ricorda Tassi - Ho sempre guardato la F1, per cui ne ho provato uno e sono andato avanti dal pomeriggio fino alle 2 di notte. Quando sono tornato in Ungheria, ho cercato il miglior campionato dove competere e ce n'erano due di kart amatoriali. Ma il regolamento da noi ci consente di fare un campionato anche dopo un solo test, per cui a 12 anni ho corso in Suzuki Cup”.



La sua prima gara è stata solo 9 anni fa, ma abbastanza per chiarirgli le idee e fare strada fino a diventare pilota ufficiale Honda nel 2019.



“I miei genitori e anche il team si aspettavano che fossi su di giri e facessi errori, ma non è il mio stile - ricorda Tassi della prima gara nel 2012 - A volte capita, ma personalmente non sono così e resto calmo. Succede di girarsi, ma nella strategia era previsto che al primo round avessi delle difficoltà, visto che non avevo esperienza e c'erano tanti avversari. Ma abbastanza velocemente sono riuscito a gestire la cosa".



Tassi al tempo dovette portare un cuscino sulla sua Suzuki Swift e allungare i pedali, con preoccupazioni dei suoi genitori.



"Quando ero piccolo guardavo la F1, ma giocavo ad hockey e avrei voluto provare altri sport. I miei genitori erano più preoccupati di me, per cui scelsero hockey e BMX. I rischi c'erano anche lì, ma realmente non sai quanti e quali siano. La cosa migliore, secondo me, è divertirsi facendo quello che ti piace e che vuoi fare".



I successi in Suzuki lo portarono velocemente alla SEAT León Eurocup nel 2015 e dopo 3 anni di TCR, con chiusura dietro al Campione Jean-Karl Vernay in TCR International Series 2017 con la squadra di Norbert Michelisz, ecco l'occasione griffata KCMG Honda per il WTCR.



“Volevo diventare pilota di F1, ma crescendo mi sono reso conto che in Ungheria le opportunità sono pochissime ed è durissima arrivarci. Una volta ne ho provata una all'Hungaroring, ma anche lì non arrivavo ai pedali".



“Dávid Bari [co-proprietario della M1RA] venne a casa mia ad offrirmi un sedile e quando te lo chiede quello che è il tuo idolo, è chiaro che lo segui per imparare da lui e diventare come lui. E' stata una grande occasione, di quelle che succedono una volta nella vita. E chiusi secondo alle spalle di Jean-Karl.”



WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Attila Tassi è offerto dal fornitore ufficiale di gomme del WTCR e presentato da Martin Haven. E' disponibile in due parti, la prima dalle ore 12;00 di oggi e la seconda alle 12;00 di venerdì 19 giugno.



Cliccate sul seguente link per sentirle:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

WTCR I team del WTCR: #3 ALL-INKL.COM Munnich Motorsport DA UN GIORNO

The post Il bimbo Campione? Tassi si racconta a WTCR Fast Talk presented by Goodyear appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR La corsa per un nuovo pilota WTCR di Cyan Racing IERI A 04:00