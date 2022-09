La conferma che la WTCR Race of Bahrain e la WTCR Race of Saudi Arabia decideranno il WTCR - FIA World Touring Car Cup significa che il calendario della stagione in corso è ora completo. Ecco un promemoria di ciò che avverrà.

WTCR Race of Bahrain

Gara: WTCR – FIA World Touring Car Cup round 15 e 16

Dove: Bahrain International Circuit

Quando: 10-12 novembre



WTCR Race of Saudi Arabia

Gara: WTCR – FIA World Touring Car Cup round 17 e 18

Dove: Jeddah Corniche Circuit

Quando: 25-27 novembre

Ad

WTCR Al Mahdy: “Un grande onore ospitare il WTCR” 40 MINUTI FA

WTCR Il WTCR vola in Medio Oriente per completare il calendario 2022 IERI ALLE 05:45