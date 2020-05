Il Campione del Mondo mancato: Monteiro si racconta a WTCR Fast Talk presented by Goodyear

-

Tiago Monteiro rimane in Campione del Mondo mancato, quando nel 2017 era in lotta per il titolo del FIA WTCC e rimase seriamente infortunato nell'incidente che gli danneggiò la vista, collo e testa, costringendolo ad un lungo periodo di stop per riprendersi.

Il portoghese è ospite della puntata di WTCR Fast Talk series presented by Goodyear condotta da Martin Haven (voce del WTCR), al quale racconta la prima gara da 18enne in Porsche Carrera Cup Francia, passando poi alle monoposto con Formula 3, Formula 3000 e ChampCar, fino ad arrivare alla F1 e al podio.



Successivamente gli si sono aperte le porte del FIA World Touring Car Championship e dopo vari successi, ecco l'occasionissima del 2017, fino a quando il test del 6 settembre a Barcellona non lo ha visto piombare contro il muro a 190km/h.



“Ho frenato e non è successo nulla - ricorda Monteiro, che in quel momento era in testa al campionato - Ho provato anche con il freno a mano, ma niente, per cui ho provato a scalare le marce, però non potevo farlo più di tanto perché ero a tutta velocità. Ho visto il muro avvicinarsi, per cui mi sono detto che non ci sarei dovuto mai arrivare addosso, dunque la mia reazione è stata di provare a fare la curva. Ma a quella velocità l'erba mi ha solo fatto scivolare e l'impatto è stato a 186km/h".



Il pilota Honda rimase in ospedale nelle settimane seguenti ricoverato in terapia intensiva, senza poter aprire gli occhi e con dolori lancinanti alla testa. Questo non lo ha fatto scoraggiare da un ritorno allo sport che ama da quando è ragazzino e con una marea di terapie e trattamenti, incluso un viaggio negli Stati Uniti per incontrare specialisti, è riuscito non solo a tornare a correre, ma anche a vincere.



La WTCR Race of Japan del 26 ottobre 2018 a 415 giorni esatti dal botto lo hanno portato in zona punti e nel 2019 ha corso tutta la stagione con il successo di Vila Real in bacheca davanti al suo pubblico.



Oltre agli impegni con Honda nel WTCR − FIA World Touring Car Cup, Monteiro segue anche da manager alcuni piloti con la sua azienda "Skywalker".



WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear è disponibile da oggi alle ore 12;00 con la prima parte dedicata a Tiago, mentre la seconda verrà pubblicata alla stessa ora di venerdì 15 maggio.



Cliccate qui per sentirla: https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

