Il francese, terzo nel 2020 nel WTCR – FIA World Touring Car Cup con l'Alfa Romeo Giulietta Veloce by Romeo Ferraris del Team Mulsanne e primo fra gli indipendenti, affronta quindi una nuova sfida elettrica.



"Sono molto felice di dventare pilota di Hyundai Motorsport Customer Racing per il progetto Veloster N ETCR - ha dichiarato Vernay - Quando mi è stata presentata l'opportunità, non potevo lasciarmela sfuggire. Lavorare con un grande Costruttore è sempre fantastico, e Hyundai Motorsport ha una visione a lungo termine di cui sono entusiasta di far parte".



"So che Augusto Farfus e gli ingegneri hanno già fatto molto lavoro nel telaio e nelle componenti dell'e-kit. Non vedo l'ora di approfittarne, ma anche di essere protagonista io stesso nello sviluppo della vettura nelle settimane e nei mesi a venire, in modo che la Veloster N ETCR possa avere lo stesso successo dei precedenti progetti TCR di Hyundai".



La Veloster N ETCR prenderà parte al PURE ETCR, primo campionato turismo elettrico del promoter Eurosport Events, che scatterà a Vallelunga il 18-20 giugno.



Per ulteriori informazioni sul PURE ETCR:https://www.pure-etcr.com