Yann Ehrlacher è finito due volte a punti sul Nürburgring Nordschleife lo scorso fine settimana, ma non è stato l'inizio che sperava per la difesa del titolo di Campione del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Alla WTCR Race of Germany, il pilota della Cyan Racing Lynk & Co era stato il più rapido con la sua 03 TCR gommata Goodyear nelle prove libere di giovedì.



Venerdì le qualifiche travagliate hanno però relegato il 24enne nono in griglia per Gara 2, seppur in prima fila per l'intertita di Gara 1.



"E' iniziato tutto bene nelle Libere, ma non mi sentivo a mio agio con la macchina in qualifica - spiega Ehrlacher - Ho avuto alcuni problemi con i miei freni posteriori, quindi non ho potuto spingere così tanto come volevo. Alla fine era il nono posto non era il meglio che potevamo fare ma almeno abbiamo minimizzato i danni. Non mi piace questo modo di correre, ma speravamo di sfruttare la griglia inversa per ottenere buoni punti e ottimizzare le nostre possibilità nelle gare".



Ehrlacher, che ha vinto Gara 2 sul leggendario tracciato di 25,378 chilometri la scorsa stagione, ha continuato: "Il ritmo c'era, ma siamo stati abbastanza sfortunati. La macchina stava andando bene ed eravamo fiduciosi, ma abbiamo avuto un paio di problemi in qualifica che non ci hanno permesso di essere davanti. Eravamo abbastanza lenti nei rettilinei in gara e non abbiamo avuto la possibilità di difendere nulla al momento".



"Ci è mancato il podio in Gara 1, dove potevamo anche vincere, ma qualcuno ci ha tamponato. In Gara 2 è successa esattamente la stessa cosa, ho perso 10 posizioni ritrovandomi nono o giù di lì, che è un risultato abbastanza negativo. Comunque, dobbiamo lavorare da questo, non c'era nulla che avremmo potuto fare, ma vedremo la prossima volta".

