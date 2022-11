René Münnich ha consegnato il guanto di sfida ai suoi piloti della WTCR - FIA World Touring Car Cup, Néstor Girolami ed Esteban Guerrieri.

Il boss di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ha conquistato la vittoria nel secondo evento della Gulf ProCar Series lo scorso fine settimana per prepararsi alla gara WTCR Race of Bahrain di questa settimana in grande stile.



Dopo aver perso la corsa di apertura della Gulf ProCar Series due settimane prima, Münnich ha dominato all'Autodromo di Dubai con una doppia vittoria nella categoria TCR.



Il tedesco aveva conquistato il titolo di Classe 1 nell'inverno 2021-2022, in quella che allora era la UAE Pro Car Series e lo scorso fine settimana ha segnato la sua prima apparizione nel nuovo campionato.



Dopo aver centrato la pole della classe, Münnich ha ottenuto vittorie senza problemi, rispettivamente di 23 e 8 secondi, con la sua Honda Civic Type R TCR costruita da JAS Motorsport. La sua prestazione nella seconda gara è stata particolarmente degna di nota, in quanto si è piazzato al terzo posto assoluto, battuto solo da un paio di vetture GT3.



I risultati non solo lo hanno portato al secondo posto nella classifica a punti, ma anche a otto vittorie nel 2022 al volante della Civic Type R TCR, a pari merito con Mike Halder come pilota Civic di maggior successo in questo anno solare.



Münnich, che partecipa anche al FIA World Rallycross Championship, seguirà la rincorsa al titolo di Girolami e della sua squadra a vincere il Mondiale per i Team.



Foto: GulfSport Racing/Gulf ProCar

