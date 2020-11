Oggi è il FIA Volunteers Weekend, che vuole rendere omaggio a tutti coloro che lavorano nel mondo dei motori.



“Mi congratulo con tutti coloro che donano tempo ed energie per la sicurezza in pista e in tutti gli eventi motoristici FIA - ha detto il Presidente Jean Todt - Senza di loro non si potrebbe correre e in un periodo senza precedenti come quello di oggi, un tributo speciale va ai medici che combattono il COVID-19”.



La storia di László è particolare perché è proprio in pista che la sua vita è cambiata.



Durante la gara del DTM nel 2018, l'ungherse fu investito in corsia box e si vide ambutare una gamba.



Tornato in pitlane per la WTCR Race of Hungary, ha anche lavorato come commissario nel GP di F1 dando una mano a rispettare i protocolli anti-COVID-19



László è stato anche invitato a salire in macchina con Bence Boldizs per fare un giro dell'Hungaroring sulla Cupra della Zengő Motorsport.



Cliccate qui per vedere la sua storia:https://www.fiawtcr.com/it/la-zengo-motorsport-e-boldisz-avverano-il-sogno-del-commissario-infortunato/



Per maggiori informazioni su FIA Volunteers and Officials Weekend:https://www.fia.com/2020-fia-volunteers-weekend-resource-page