Il Consiglio Mondiale FIA dà l’ok ai cambi di regolamento del WTCR

Durante la riunione online di oggi, il Consiglio Mondiale FIA ha approvato i cambiamenti di regolamento per la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Le modifiche riguardano i format dei weekend di gara, con due o tre corse, e delle ulteriori riduzioni di costi.



Format flessibile

Due dei sei eventi avranno due gare nell'arco del fine settimana, mentre nei restanti ne vedremo tre. Questo ha richiesto una revisione del regolamento sportivo, specialmente per quanto riguarda le Qualifiche.



Le nuove Qualifiche

Tutti gli eventi vedranno una Qualifica in tre fasi (Q1-Q2-Q3), tranne per la WTCR Race of Germany per via della lunghezza della pista (25,378km) che richiederà un'unica sessione di 60'.



Rispetto agli anni passati, è stato rivisto il format anche degli schieramenti. La griglia di Gara 1 verrà stilata in base ai risultati della Q1, con ulteriori dettagli spiegati sotto.



QUALIFICHE Q1

Lunghezza? 20 minuti

Punteggi? Prendono punti i Top5 (5-4-3-2-1)

Chi accede in Q2? I Top12

Altro? Il più veloce centrerà la DHL Pole Position



QUALIFICHE Q2

Lunghezza? 10 minuti

Punteggi? Nessuno

Chi accede in Q3? I Top5



QUALIFICHE Q3

Lunghezza? Ogni pilota ha a disposizione un giro

Chi esce per primo? Chi è arrivato 1° in Q2 sceglie quando partire, poi a seguire tocca agli altri

Punteggi? Tutti e cinque (5-4-3-2-1)

Altro? Il più veloce si aggiudica la DHL Pole Position



Come vengono stilate le griglie?



Per gli eventi con 3 gare

Gara 1: Classifica della Q1

Gara 2: Top10 invertita in base ai risultati combinati della sessione di qualifica, le posizioni 11-12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q1

Gara 3: La Top5 della Q3, poi le posizioni dalla 6 alla 12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q3



Per gli eventi con 2 gare

Gara 1: Top10 invertita in base ai risultati combinati delle tre sessioni, le posizioni 11-12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q1

Gara 2: La Top5 della Q3, poi le posizioni dalla 6 alla 12 in base ai risultati della Q2 e tutti gli altri in base alle posizioni della Q3



Nella WTCR Race of Germany la griglia di Gara 1 verrà decisa dall'ordine finale della sessione da 60' con Top10 invertita, mentre Gara 2 in base ai risultati effettivi della sessione. Punteggi ai Top5 (10-8-6-4-2).



Riduzione costi

Ecco le misure adottate dal Consiglio Mondiale FIA per il WTCR



*Consentito un massimo di 4 turbo all'anno

*Consentito l'intervento di massimo 5 persone per volta su una macchina contemporaneamente

*Consentito un massimo di 16 gomme Goodyear slick dal primo evento cui un pilota prende parte. Dal secondo evento il limite è 22, con 12 gomme nuove. Dal terzo evento, massimo 26 slick utilizzabili, con 16 nuove.



Riapertura iscrizioni

Il Consiglio Mondiale FIA ha approvato la riapertura delle iscrizioni dal 20 giugno fino al 14 agosto, anche per una singola auto.



Per effettuarle, cliccare su:https://registrations.fia.com/wtcr.



Fiona Rees, Coordinatrice dei Team del WTCR è disponibile alla mail fiona.rees@fiawtcr.com

