Il conto alla rovescia di Ehrlacher

La Pre-Stagione di Esports WTCR ha lasciato una grande voglia ad Yann Ehrlacher di iniziare la stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Al Salzburgring, in Austria, il weekend del 12-13 settembre paritrà finalmente l'annata e il pilota della Cyan Racing Lynk & Co, assieme allo zio Yvan Muller, sarà in azione con la sua 03 TCR.



“Non riesco a descrivere quanta voglia ho di tornare a correre - ha detto il francese, Campione Esports WTCR - Mi sveglio la mattina con l’idea che debba andare in pista, invece no… Sono veramente impaziente di ricominciare, non mi ricordo di esserlo mai stato a questi livelli!”

