Dániel Nagy ha iniziato l'ultima gara del WTCR - FIA World Touring Car Cup come quella del fu FIA World Touring Car Championship, ovvero con una gran rimonta.

L'ungherese ha stallato allo spegnimento dei semafori del Jeddah Corniche Circuit domenica, ma si è fatto perdonare concludendo al settimo posto la sua Cupra Leon Competición.



"Ho fatto una partenza meravigliosa, ma avevo sbagliato tutto prima - ha dichiarato il pilota della Zengő Motorsport - È buffo perché nell'ultima gara del WTCC avevo premuto il pulsante della radio invece di quello del via e questa volta ero in stallo, quindi è stato un déjà vu. Poi ho detto 'andiamo a rimontare' e ho fatto una gara incredibile. Ho lottato per tutto il tempo, arrivando da dietro e questa è stata una delle gare più divertenti della mia carriera nel WTCR ed è stato un bel modo di concluderla".



"È stata una grande battaglia contro Bebu Girolami, che è stato aggressivo ma sempre corretto, e mi sono davvero divertito a lottare con lui. Abbiamo parlato dopo e abbiamo concordato che questo è il modo in cui volevamo correre; un buon modo per chiudere l'era. Grazie alla squadra, la macchina è stata fantastica, velocissima in gara. Arrivare dall'ultimo posto e finire settimo è fantastico".



La prestazione di Nagy in gara 2 è stata la giusta ricompensa per i meccanici di Zengő dopo il loro lavoro di riparazione al termine di Gara 1.



"In Gara 1 ho avuto un guasto meccanico, causato da un contatto alla partenza. Si è trattato di un piccolo contatto, direi, non ho colpito nulla, ma ha comunque danneggiato la vettura. Ma i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario per renderla pronta per la seconda gara in un periodo di tempo così breve. È stato un lavoro incredibile".

