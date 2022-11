Lo scorso fine settimana, al Bahrain International Circuit, il FIA World Endurance Championship e il WTCR - FIA World Touring Car Cup sono apparsi per la prima volta nello stesso evento.

Per spiegare alcune differenze e somiglianze tra questi due tipi di gare in abitacolo chiuso supervisionate dalla FIA, il pilota del WTCR Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport) si è incontrato con quello del WEC dell'ALPINE ELF TEAM, Nicolas Lapierre.









Cliccate QUIper scoprire cosa si sono detti.



https://www.youtube.com/watch?v=_KIA-gSM50k&t=3s

Ad

WTCR Azcona scala la classifica nel TCR World Ranking 14 ORE FA

WTCR Il WTCR a Jeddah userà la versione Short Track della pista 17 ORE FA