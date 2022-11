Il weekend dei Volontari e Ufficiali FIA verrà festeggiato in Bahrain nell'evento del FIA World Endurance Championship, la Bapco 8 Hours of Bahrain, che include anche il WTCR – FIA World Touring Car Cup nel programma.

Il FIA Volunteers Weekend riunisce la comunità mondiale per sensibilizzare ed elogiare il lavoro dei volontari che svolgono una serie di ruoli essenziali senza i quali gli eventi motoristici non potrebbero svolgersi.



Nell'ambito di questo fine settimana, la famiglia del motorsport rende omaggio al loro ruolo in un ampio spettro di discipline motoristiche, dai campionati mondiali FIA alle competizioni a livello regionale e nazionale gestite dalle Autorità Sportive Nazionali (ASN) di tutto il mondo.



"I volontari e gli ufficiali di gara sono il cuore pulsante del motorsport. Senza il loro instancabile impegno, non saremmo in grado di gareggiare in un ambiente controllato e sicuro", ha dichiarato il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem.



"È importante che tutta la famiglia FIA riconosca il contributo vitale che queste donne e uomini danno al nostro sport. Questo fine settimana è una celebrazione, ma è anche un'opportunità per promuovere i benefici che i volontari traggono dal loro coinvolgimento, nel tentativo di attirare i nuovi arrivati nel mondo del motorsport".



Venerdì è stata scattata una foto di famiglia con quasi 500 commissari di gara, personale medico, di soccorso e vigili del fuoco che si sono offerti di lavorare questo fine settimana, garantendo lo svolgimento della serie FIA e delle gare di supporto.



"Questo è un giorno speciale per noi, è il momento in cui onoriamo i nostri volontari", ha dichiarato Abdulaziz Al Thawadi, Direttore Generale della Bahrain Motor Federation e Presidente della Commissione Volontari e Ufficiali della FIA.



"Vorremmo dire grazie a tutti loro, che siano qui in Bahrain o in tutto il mondo: parlano tutti la stessa lingua, hanno tutti la stessa passione per il motorsport e ci stanno dando molto! Continuate a fare un lavoro straordinario, non accontentatevi mai, abbiate fiducia gli uni negli altri e crescete insieme!".

Ad

WTCR WTCR Gara 1: quarta vittoria del 2022 per Azcona 13 ORE FA

WTCR Qualifiche: Azcona e BRC Hyundai volano in Pole in Bahrain 14 ORE FA