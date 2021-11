Yann Ehrlacher dovrà andare al limite se vuole il titolo del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il francese si presenta alla WTCR Race of Italy di questo fine settimana con 16 punti di vantaggio su Jean-Karl Vernay, che attualmente occupa il secondo posto nella classifica provvisoria.



"È la prima volta che corro ad Adria, ma penso che saremo forti", ha detto il pilota del Cyan Racing Lynk & Co. "Dobbiamo essere al limite assoluto, come sempre, e fare risultato in ogni sessione. Siamo in testa alla classifica, ma ci sono molti piloti che possono sfidarci nelle gare rimanenti. Il mio obiettivo principale è quello di vincere le gare e non vedo l'ora di iniziare".

