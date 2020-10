Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co è reduce dal successo al Nürburgring Nordschleife e ora avrà tre gare durissime da affrontare in Slovacchia.



“Con i lunghi rettilinei e la scia, ci sono moltissimi posti per sorpassare, soprattutto all’inizio della gara, quando tutti sono abbastanza vicini. Mi aspetto che le auto siano molto vicine. Tutti possono spingere a fondo nelle gare perché la zavorra non conta in gara. Faremo delle corse davvero interessanti ed emozionanti”, ha detto il 24enne francese.