Alla WTCR Race of Spain, Yann Ehrlacher si presenta ancora da Goodyear #FollowTheLeader con 22 punti di margine su Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), ma mantenendo comunque la calma.



"Essere leader non mi mette alcuna pressione - ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co - Siamo stati consistenti per tutto l'anno e continueremo a lavorare duramente anche in questi ultimi due round. Le strategie saranno le stesse, impegnarsi al massimo e prendere più punti possibili".



Grazie ai punti presi da Ehrlacher e suo zio Yvan Muller, la Cyan Racing Lynk & Co ha 30 punti di vantaggio sulla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport nella lotta fra i team dopo 10 gare. La squadra svedese deve difendere la corona iridata conquistata l'anno scorso nella WTCR Race of Malaysia.