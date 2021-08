Il Goodyear #FollowTheLeader, Jean-Karl Vernay, è fiducioso in vista della WTCR Race of Hungary.

Il francese, che corre con la Hyundai Elantra N TCR, ha 8 punti di vantaggio dopo 6 gare disputate e all'Hungaroring è andato sul podio l'anno scorso.



"Mi piace molto la pista - devi essere pulito per trovare la velocità", ha detto la stella del Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "Sono sempre stato veloce lì, quindi mi sento bene per questo evento. Speriamo di poter ripetere i grandi risultati che abbiamo avuto e segnare punti importanti. Il mio obiettivo è quello di fare il meglio possibile in qualifica. Vedremo dove siamo rispetto agli altri, forse punteremo un po' di più al 10° posto per metterci in una buona posizione per la griglia inversa di Gara 1".

