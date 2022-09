La corsa per la vittoria nel WTCR - FIA World Touring Car Cup per piloti e squadre è aperta, mentre la serie si prepara ad andare in Medio Oriente per la prima volta nel corso della stagione 2022.

Dopo la nuova WTCR Race of Alsace GrandEst al Circuit l'Anneau du Rhin all'inizio di agosto, Mikel Azcona è il Goodyear #FollowTheLeader con un vantaggio di 35 punti, mentre BRC Hyundai N Squadra Corse è in testa alla classifica dei team.



Tuttavia, con un massimo di 65 punti in palio sia nella WTCR Race of Bahrain che nella WTCR Race of Saudi Arabia, il vincitore del titolo piloti WTCR 2022 è ben lungi dall'essere deciso, come quello delle squadre.



La WTCR Race of Bahrain si svolgerà al Bahrain International Circuit dal 10 al 12 novembre, mentre la WTCR Race of Saudi Arabia seguirà al Jeddah Corniche Circuit dal 25 al 27 novembre.



