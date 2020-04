Il meglio del WTCR 2019: Gara 2 della WTCR Race of Macau

-

Yvan Muller ha conquistato la seconda vittoria nella WTCR Race of Macau precedendo il suo compagno di squadra Thed Björk nella doppietta Cyan Racing Lynk & Co.

Muller concede così il bis in Gara 2 e si avvicina al leader della #RoadToMalaysia, Norbert Michelisz, decimo, e ad Esteban Guerrieri, quarto, portandosi a -17 dall’ungherese, che ne ha 11 sull’argentino.



Al via il poleman Yann Erhlacher e Björk erano partiti molto bene balzando al comando, con Muller che ha superato Guerrieri e Kevin Ceccon prima della “Lisboa”.



Nel primo giro, Ehrlacher e Björk hanno lasciato strada al francese, che ora torna in lizza per il titolo.



“Sono partito in modo fantastico, era cruciale – ha commentato Muller – Sapevo che se volevo vincere dovevo superare subito Guerrieri e Ceccon, poi Yann e Thed mi hanno aiutato.



Ehrlacher è poi stato scavalcato da Guerrieri e finendo largo alla “Lisboa” ha ceduto strada non solo al pilota della Honda, ma anche a Ceccon, che poi si è messo alle spalle a sua volta il sudamericano targato ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Guerrieri si è quindi dovuto difendere da Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), riuscendo però a chiudergli spesso la porta e lasciando il sacrificio all’olandese, che ha rallentato nel finale per far prendere punti in più a Michelisz.



Quinto si classifica Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) davanti ad Erhlacher ed Andy Priaulx, poi abbiamo Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport), Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) e Michelisz.



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse) è 11° seguito da Catsburg, Tom Coronel (Comtoyou DHL Team CUPRA Racing), Rob Huff (SLR VW Motorsport) è Mikel Azcona (PWR Racing).



Niels Langeveld ha sbagliato alla Lisboa perdendo tempo. Nella stessa curva, Mehdi Bennani e Attila Tassi sono venuti a contatto.

