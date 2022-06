I fan avranno la possibilità di incontrare i piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup e di avvicinarsi alle loro auto durante la Pit Lane Walk al MotorLand Aragón questa sera.

A partire dalle 18;30 ora locale, le porte della struttura di Alcañiz si apriranno per consentire ai membri del pubblico di accedere alla pitlane, mentre i piloti del WTCR firmeranno autografi dalle 19;00 alle 19;30.



L'ingresso è gratuito e l'evento è il preludio a due giorni di azione in cui l'idolo locale Mikel Azcona punterà a estendere il suo vantaggio in classifica.



Ulteriori informazioni sulla WTCR Race of Spain, compresi i dettagli sui biglietti, sono disponibili cliccandoQUI.

Ad

WTCR Magnus: “Il caldo sarà nuovamente un problema” 2 ORE FA

WTCR Urrutia: “Anche se ho già vinto ad Aragon, non sarò favorito” 21 ORE FA