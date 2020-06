Il nuovo calendario del WTCR 2020 è una occasione per fare tutta la stagione

-

La stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup comincerà a settembre e fino al 19 giugno, quando si riunirà il Consiglio Mondiale FIA, le iscrizioni sono aperte.

La FIA Touring Car Commission ha scelto di aprire all'iscrizione di una sola vettura all'annata che partirà con la WTCR Race of Austria del 12-13 settembre e si concluderà con la WTCR Race of Italy del 14-15 novembre.



La prima parte di registrazioni si era chiusa il 6 marzo, ma la pandemia di coronavirus ha impedito a parecchi piloti di completare i piani per formalizzare la propria adesione in tempo prima della scadenza. Siccome c'è sempre la volontà di dare a tutti modo di correre per l'intera stagione del WTCR, si è lavorato anche in questo senso, oltre che sul nuovo calendario, che come sappiamo si svolgerà solamente in Europa.



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR): "Chiaramente siamo al corrente dei problemi che ha causato il COVID-19 ai team che volevano correre nel WTCR, ecco perché, assieme alla FIA, abbiamo introdotto nuove misure per ridurne i costi e aiutarli. Con questo sistema e un calendario esclusivamente europeo, non ridurremo le iniziative promozionali e di marketing, così come gli investimenti nella serie, dunque apriamo anche a tutti coloro che vogliono partecipare".



“Per correttezza verso le squadre che già si sono iscritte, chi lo farà con una sola vettura non sarà però ammesso nella classifica riservata ai Team del WTCR 2020, mentre i piloti potranno invece prendere punti per il titolo. Tutti i team che vorranno aggiungere una macchina a quelle già iscritte potranno farlo, ma secondo il regolamento della classifica Rookie".



Alan Gow, Presidente della FIA Touring Car Commission, ha aggiunto: “Un durissimo e lungo lavoro è stato fatto per consentire al WTCR di essere accessibile a tutti riducendo ulteriormente i costi. In questo modo potremo aumentare le richieste di iscrizione e il numero dei partecipanti".



Mondiale in palio con esclusive opportunità di marketing e promozione

Tutti i piloti che prenderanno parte all'intera stagione del WTCR potranno concorrere per il titolo e beneficiare di una grande copertura mediatica. L'anno scorso 506 milioni hanno visto le gare su 75 canali TV diversi di 185 paesi, mentre 1,3 milioni sono il seguito dei social media.



6 eventi, 3 novità, costi ridotti

Dei sei eventi del 2020, tre sono nuovi e faranno sì che tutti se la giochino alla pari. Altre misure di riduzione dei costi sono:



*Una giornata di test ufficiali al Salzburgring prima della WTCR Race of Austria

*15% di riduzione dello staff portandolo a 6 per auto

*30% in meno del numero di gomme (16 nuove per il primo evento, 12 nuove per il secondo, 16 nuove per ogni altro)

*30% in meno sul costo della benzina, che sarà €4 al litro

*Ogni evento avrà 2 Prove Libere, 1 Qualifica e 3 Gare (2 Gare in Austria e Germania)

*L'accesso non sarà consentito prima del pomeriggio del giorno precedente alle verifiche tecniche.



Resta l'opzione di iscrizione gara per gara

Si potrà ancora iscriversi gara per gara con un pagamento singolo e l'obbligo di caricare del peso extra. Qui troverete tutti i dettagli: https://www.fiawtcr.com/race-by-race-entries/



Come iscriversi?

Dal 20 giugno si possono effettuare le iscrizioni tramite il link: https://registrations.fia.com/wtcr. Fiona Rees, Coordinatrice dei Team del WTCR è disponibile per ogni richiesta alla mail fiona.rees@fiawtcr.com. La scadenza è fissata per il 14 agosto.



Calendario 2020 del FIA WTCR



WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 settembre), 2 gare

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre), 2 gare

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre), 3 gare

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 gare

WTCR La settimana del WTCR DA 5 ORE

The post Il nuovo calendario del WTCR 2020 è una occasione per fare tutta la stagione appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Girolami e Guerrieri portacolori Honda per Esports WTCR DA UN GIORNO