Sette giorni fa Attila Tassi ha ottenuto la sua prima vittoria nel WTCR - FIA World Touring Car Cup in Gara 2 al Circuito do Estoril. Ecco nove fatti sul numero 9 della Honda.

*Il trionfo di Tassi per la ALL-INKL.DE Münnich Motorsport alla WTCR Race of Portugal lo ha reso il 27° pilota a vincere nel WTCR da quando la serie è iniziata nel 2018.



*Significa che tutti e quattro i piloti della Münnich Motorsport hanno vinto gare WTCR, mettendo la squadra tedesca alla pari con i rivali di Cyan/Lynk & Co, che ne hanno quattro.



*Il successo di Tassi è coinciso con la ventesima gara del WTCR con pneumatici Goodyear.



*La sua vittoria è stata la 19a nel WTCR per la Honda Civic Type R TCR.



*All'età di 22 anni e 13 giorni, Tassi è il secondo più giovane vincitore di una gara WTCR dietro Yann Ehrlacher che aveva 21 anni, 9 mesi e 24 giorni quando ha vinto alla WTCR Race of Hungary nell'aprile 2018.



*Il successo in Portogallo ha elevato Tassi al secondo posto nella classifica WTCR, il suo più alto piazzamento fino ad oggi. La sua migliore posizione precedente era la settima, che occupava dopo quattro gare nel 2020.



*Tassi è stato uno degli otto piloti a vincere alla WTCR Race of Portugal.



*E' anche uno dei due ungheresi a salire sul gradino più alto di un podio WTCR.



*Per la seconda volta in altrettante gare, il poleman di Gara 2 non è riuscito a convertire la sua performance in qualifica in una vittoria in Gara 2.

