Eurosport Events è lieto di annunciare che ha ottenuto il FIA Three Star Environmental Accreditation a seguito di un rigoroso processo di controllo in linea con il quadro di certificazione ambientale dell'organo di governo mondiale del motorsport.

Il programma di accreditamento ambientale della FIA mira ad aiutare le parti interessate del motorsport e della mobilità in tutto il mondo a misurare e migliorare le loro prestazioni ambientali attraverso un processo di valutazione a tre livelli.Attraverso il WTCR - FIA World Touring Car Cup e il FIA European Rally Championship, il promotore Eurosport Events si unisce al FIA Formula One World Championship e all'ABB FIA Formula E Championship come uno dei tre promoter che l'hanno ottenuto finora.Come filiale di eventi sportivi del gruppo mediatico globale Discovery, Eurosport Events si è impegnato in più aree sulla sostenibilità: misurare, monitorare e ridurre il suo impatto, creare connessioni sostenibili con i suoi partner della catena di fornitura e valorizzare le comunità locali dove è operativo.Per realizzare i suoi impegni e per tendere al miglioramento costante, Eurosport Events ha stabilito un sistema di gestione ambientale per identificare il suo impatto come promotore e nell'ambito globale delle sue serie. Questo viene fatto per rafforzare la prevenzione e la protezione dell'ambiente, stabilendo la tracciabilità delle sue azioni e fissare miglioramenti annuali.Le azioni ambientali di Eurosport Events premiate con il FIA Three Star Environmental Accreditation si aggiungono all'importante percorso della mobilità elettrica che sta seguendo attraverso la promozione del PURE ETCR, che dal 2022 sarà FIA eTouring Car World Cup, e tramite il FIA Electric GT Championship che partirà nel 2023.Eurosport Events è anche parte del gruppo sportivo delle Nazioni Unite nell'impegno sull'ambiente. Questo supporta una serie di obiettivi mondiali sul cambiamento climatico, riconoscendo il contributo del settore sportivo ad esso spingendo sull'avere un pianeta più sicuro. Eurosport Events spera che il suo impegno ispiri i fan dello sport, le comunità e i governi ad aumentare le loro azioni climatiche in uno sforzo comune per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C.Guidata da esperti sulla sostenibilità, Eurosport Events ha valutato l'impatto della sua sede parigina e delle sue serie motoristiche su una base di tre stelle. Il calcolo ha aiutato a identificare i posti di maggiore emissione di Eurosport Events, in modo da adottare misure di riduzione a partire dal 2021, tra cui l'ottimizzazione della logistica del calendario e l'assenza di trasporto aereo per le sue serie.Per un migliore prosieguo di questa cosa, evitando rielaborazioni dei progetti, sono stati fissati accordi di monitoraggio per gli acquisti di materiali chiave da parte delle nostre squadre che, anno dopo anno, puntano a ridurre i consumi con merce ad impatto ambientale ridotto.Inoltre, Eurosport Events esige che le sedi e i promotori con cui è in collaborazione, inseriscano miglioramenti ambientali e benessere nelle loro strategie principali attraverso accordi firmati. Anche tutti i fornitori sono tenuti a rispettare gli standard ambientali di Eurosport Events.la politica ambientale di Eurosport Events è disponibile su FIAWTCR.com , Presidente della Commissione Ambiente e Sostenibilità della FIA: "Ci congratuliamo con Eurosport Events non solo per essere tra i primi promotori ad aderire al programma di accreditamento ambientale della FIA, ma anche per l'impegno nell'azione climatica firmando il programma UNFCCC Sports for Climate Action. Questo è il tipo di leadership che vogliamo per il nostro sport per andare avanti con le sfide ambientali che il nostro pianeta sta affrontando. Riducendo l'impatto ambientale e guidando l'innovazione sostenibile, siamo sicuri che accelereremo la transizione verso un futuro sostenibile per tutti"., responsabile di Eurosport Events: "Come organizzazione siamo molto orgogliosi di raggiungere questo livello di certificazione. In futuro, questa è una grande dichiarazione in termini di impegno ambientale, già sottolineato dal lavoro e dalla creazione del PURE ETCR, la serie di auto turismo multimarca completamente elettrica. In linea con la politica sostenibile globale di Discovery, Eurosport Events continua a lavorare duramente per dimostrare, attraverso fatti concreti, la nostra responsabilità nei confronti della società e l'impegno per la sostenibilità, al fine di proteggere l'ambiente e la crescita umana anche da parte dei nostri clienti. Prendiamo molto seriamente il fatto di avere il FIA Three Star Environmental Accreditation e lavoreremo instancabilmente per rispettare tutti i nostri impegni e mantenere le responsabilità".