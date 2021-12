Le corse automobilistiche entrano in una nuova era nel 2022 quando il PURE ETCR diventerà FIA ETCR - eTouring Car World Cup, con un programma ampliato di sette eventi.

Dopo l'interesse globale per la prima serie per auto turismo completamente elettriche nella stagione 2021, il passaggio allo status FIA crea un'opportunità ancora maggiore per i principali Costruttori di auto del mondo per mostrare le loro ultime vetture elettriche al pianeta.



Stilato dalla FIA Touring Car Commission e approvato dal Consiglio Mondiale FIA a Parigi la scorsa settimana, il programma, creato dal promotore della serie Discovery Sports Events, segna la prima volta che i piloti e Case competeranno per i titoli mondiali FIA.



E dei sette eventi sul calendario provvisorio, tre condivideranno la pista con il WTCR - FIA World Touring Car Cup.



Round 1: Race FR, Pau-Ville, Francia, 6-8 maggio*.

Round 2: Race TR, Beyoglu - Istanbul, Turchia, 20-22 maggio

Round 3: Race HU, Hungaroring, Ungheria, 10-12 giugno*

Round 4: Race SP, Jarama, Spagna, 17-19 giugno

Round 5: Race BE, Zolder, Belgio, 8-10 luglio**

Round 6: Race IT, Autodromo di Vallelunga, Italia, 22-24 luglio**

Round 7: Race KR, Inje Speedium, Corea del Sud, 7-9 ottobre



*Doppio appuntamento con il WTCR - FIA World Touring Car Cup

**Soggetto ad accordo con il promotore del circuito



François Ribeiro, responsabile di Discovery Sports Events, ha detto: "Questo è un enorme passo avanti per le gare di auto turismo elettriche. Sapevamo, quando abbiamo lanciato il PURE ETCR, che questa era la grande opportunità non solo di fornire alle case automobilistiche una vetrina globale per le loro macchine elettriche, ma anche di introdurre tutti gli aspetti positivi della mobilità elettrica; incredibile potenza, efficienza e sostenibilità nelle case di un pubblico mondiale. Ora, con il sostegno della FIA, facciamo il passo successivo. La FIA ETCR - eTouring Car World Cup darà alla mobilità elettrica una rappresentazione ancora maggiore e in un quadro sportivo che è riconoscibile in tutto il mondo".



Alan Gow, presidente della FIA Touring Car Commission, ha detto: "L'annuncio del primo calendario FIA ETCR - eTouring Car World Cup è una pietra miliare significativa per la FIA Touring Car Commission e un nuovo eccitante sviluppo sulla scena del touring car. Crediamo che questo nuovo concetto sarà attraente e rilevante per i costruttori, con un programma sostenibile di sette gare un buon punto di partenza. Il calendario rappresenta un buon mix di piste classiche e consolidate con nuove sedi, compresi i circuiti stradali".

Ad

WTCR Ehrlacher vola anche sul ghiaccio 16 ORE FA

WTCR Coronel già carico per il WTCR 2022 16 ORE FA