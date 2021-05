Eurosport Events, promoter del WTCR – FIA World Touring Car Cup, annuncia che il PURE ETCR diventerà la prima Coppa del Mondo FIA per auto turismo elettriche dal 2022.

L'azienda francese ha vinto il bando indetto dalla Federazione, che rinominerà la serie FIA eTouring Car World Cup.



Il PURE ETCR debutta quest'anno a giugno con cinque gare, di cui quattro in Europa e una in Asia. L'evoluzione a FIA eTouring Car World Cup dal prossimo anno evidenzia l'importanza del campionato innovativo per piloti e Costruttori.



Eurosport Events e FIA condividono infatti una visione futura sulle corse elettriche per vetture di produzione, che così potranno essere mostrate ai tifosi tramite le battaglie in pista.



Eurosport Events ha una grande tradizione con le corse turismo, essendo stato promoter del FIA World Touring Car Championship dal 2005 al 2017, mentre dal 2018 segue il WTCR – FIA World Touring Car Cup, per il quale ha rinnovato l'accordo con la FIA fino al 2025.



Cliccate qui per leggere l'intera storia: https://www.pure-etcr.com/pure-etcr-to-upgrade-to-fia-etouring-car-world-cup-from-2022/

