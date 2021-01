Il PURE ETCR, primo campionato turismo al mondo per auto elettriche promosso da Eurosport Events, verrà trasmesso in oltre 75 paesi grazie ad Eurosport.

Le vetture da 500kW (circa 670CV) di potenza si daranno battaglia nella nuova serie a partire da maggio per una nuovissima era di corse elettriche.



Grazie ad Eurosport, emittente del gruppo Discovery, il PURE ETCR potrà essere quindi visto in tutto il mondo e crescere su scala globale proprio come le vetture che vi partecipano.



Per saperne di più:https://www.pure-etcr.com/pure-etcr-charges-up-launch-season-with-new-eurosport-partnership/