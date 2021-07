Il PURE ETCR sarà presente nello stesso programma del WTCR - FIA World Touring Car Cup al MotorLand Aragón, con il leader della serie Mikel Azcona pronto a ricevere un benvenuto da eroe alla Race SP, il secondo evento della sua stagione inaugurale.

Il 25enne, che sarà anche in azione nel WTCR sulla sua pista di casa, è stato vittorioso al primo evento al mondo per auto turismo completamente elettriche e multi-brand a Vallelunga nel mese di giugno per lanciarsi in testa della classifica dei punti con la CUPRA X Zengő Motorsport.



Non avrà vita facile, però, perché il compagno di squadra Mattias Ekström lo ha insidiato a Vallelunga, mentre Jean-Karl Vernay (Hyundai Motorsport N) è secondo in classifica - a soli cinque punti di distanza - e il compagno di squadra del francese, Augusto Farfus, è riuscito a vincere una Battaglia.



Pure la Romeo Ferraris - M1RA ha centrato tre successi con la sua Giulia ETCR grazie a Luca Filippi, Stefano Coletti e Oli Webb. Il piemontese è al quinto posto nella classifica.



A Vallelunga abbiamo visto che ognuno dei 12 piloti possono imporsi, con il sorteggio - che decide le posizioni di partenza per il Round 1 - ancora una volta probabilmente giocherà un ruolo chiave nel risultato.

WTCR Uno sguardo alle gomme con Sebastian Trinks di Goodyear 37 MINUTI FA

WTCR WTCR Prove Libere 1: Coronel detta il passo UN' ORA FA