Il calendario del PURE ETCR è stato modificato e avrà la tappa dell'Hungaroring fissata in estate assieme al WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Sul tracciato magiaro la massima serie turismo e quella totalmente elettrica saranno assieme il 21-22 agosto in quello che sarà un fine settimana di grandissimo spettacolo.Con il suo format di Battaglia partendo dai cancelletti, il PURE ETCR metterà alla pari le vetture da 500kW (670CV) in un bel testa a testa.La tappa ungherese prende il posto di quella di Zolder, che avrebbe dovuto svolgersi il 2-4 luglio assieme alla 24h, ma che con le difficoltà legate alla logistica e agli spostamenti renderà impossibile il trasferimento in Belgio.Il PURE ETCR in Ungheria verrà trasmesso su Sport TV grazie all'accordo firmato tempo addietro.Per ulteriori informazioni, inclusa una intervista con il direttore Xavier Gavory, potete cliccare qui