Copenhagen, che si propone di essere la prima capitale neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 entro il 2025, è stata scelta appositamente per il Grand Reveal per il suo status di città con l'elettromobilità al centro, qualcosa che si allinea perfettamente con il PURE ETCR.



Il calendario in via di definizione, c'è la Danimarca

Frank Jensen, Sindaco di Copenhagen, si è detto entusiasta che il PURE ETCR faccia parte del programma 2021 del Copenhagen Historic Grand Prix.



Jac Nellemann, AD dell'evento, e Xavier Gavory, Direttore del PURE ETCR, hanno descritto al pubblico collegato in digitale ciò che vedremo il prossimo anno sul tracciato cittadino di Bellahøj Park.



Gavory ha anche confermato che ci saranno sei eventi, quattro dei quali in Europa e due in altri continenti tra ottobre e novembre.



Il calendario è pensato per un impatto ambientale zero e i trasporti saranno prevalentemente via mare.



Svelata la Energy Station

Dopo un bellissimo spettacolo di fuochi d'artificio e luci, è stata svelata anche la Energy Station, che era il palco della serata.



La megastruttura sarà il fulcro del paddock del PURE ETCR. Le auto si caricheranno insieme, a vista degli appassionati delle gare, con l'energia fornita dai generatori ad idrogeno per garantire una potenza priva di combustione e solo ad acqua.



Una volta cariche, le auto del PURE ETCR produrranno una potenza di picco di 500kW (680bhp), rendendole non solo le più potenti auto da turismo mai realizzate, ma anche le più veloci in accelerazione.



C'è anche Hyundai

Hyundai Motorsport a Copenhagen ha confermato la sua presenza con la Veloster N ETCR, aggiungendosi alla CUPRA e-Racer e a Romeo Ferraris che schiera la Alfa Romeo Giulia ETCR nel 2021.



Il collaudatore Augusto Farfus ha guidato la Veloster per le strade di Copenhagen arrivando fino alla Energy Station.



Inoltre c'è stata la prima dimostrazione di come funziona il generatore di ricarica, capace in un'ora di riportare le batterie dal 10% al 90%.



Goodyear e TAG Heuer in supporto del PURE ETCR

Fra i partner della serie abbiamo Goodyear e TAG Heuer, che con le loro innovazioni vogliono essere sinonimo di prestazioni e successo in pista.



Presente Ben Crawley, direttore di Goodyear Motorsport, che ha sottolineato quanto sia una sfida creare prodotti come le Eagle F1 SuperSport per auto elettriche, tutte dello stesso tipo per ogni meteo e per ridurre i trasporti di materiali.



TAG Heuer, che dagli anni '50 è cronometrista nel motorsport, assicurerà la sua precisione nel prendere i tempi al millesimo di secondo.



Il PURE ETCR sarà di scena all'Adria International Raceway, in Italia, il 14-15 novembre, prima di intraprendere la stagione 2021 dove verranno assegnati i titoli piloti e costruttori.



Xavier Gavory, Direttore del PURE ETCR: "Copenhagen è stata un'incredibile città per ospitare il nostro Grand Reveal. Abbiamo avuto una posizione spettacolare in una città in cui l'elettromobilità è un pilastro fondamentale della sua direzione e abbiamo dato il benvenuto a un nuovissimo Costruttore come Hyundai. I miei più sentiti ringraziamenti alla gente di Copenhagen o al loro benvenuto. Non vedo l'ora di tornare qui il prossimo agosto quando PURE ETCR darà uno spettacolo straordinario al Gran Premio Storico di Copenaghen".