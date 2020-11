L'emittente ha oltre 3 milioni di audience al mese ed è visibile pure in Slovacchia e Repubblica Ceca, aggiudicandosi la prima serie turismo elettrica per i marchi di tutto il mondo.



Le trasmissioni saranno un misto tra diretta e highlights su Sport1 e Sport2, oltre che servizi online garantiti.



Sport TV fa parte di AMC Networks International, gruppo dell'Europa centrale e del nord che ha in palinsesto anche gare internazionali di calcio, pallamano, hockey su ghiaccio e corse, incluso il WTCR – FIA World Touring Car Cup su tutti.



La prima stagione del PURE ETCR nel 2021 comprende sei eventi di caratura mondiale.