-

Norbert Michelisz si allenerà in vista della stagione 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup prendendo parte al round dell'ADAC TCR Germany al Nürburgring questo weekend.

Dopo la pandemia di COVID-19, l'ungherese torna in pista con lo Hyundai Team Engstler, che gli affiderà la VIP Car che hanno usato anche Gabriele Tarquini e Thierry Neuville in passato.



“E' sempre una grande sfida correre in un nuovo campionato - ha detto il Campione WTCR 2019 portacolori del BRC Racing Team - Per di più sarà ancor più complicato perché non ho mai corso sulla versione GP del Nürburgring, ma da pilota non vedi l'ora di affrontare qualcosa di nuovo e sono molto contento di poter correre in ADAC TCR Germany".



"E' uno dei miglori campionati nazionali e negli ultimi anni abbiamo visto parecchi suoi piloti diventare bravi anche in altre serie TCR internazionali".



Michelisz correrà anche sul Nürburgring la WTCR Race of Germany del 24-26 settembre, ma nella versione da 25,378km Nordschleife.

WTCR Le line-up del WTCR 2020: #7 Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team 11/08/2020 A 10:00

The post Il Re al Ring: Michelisz corre in TCR Germany appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Le line-up del WTCR 2020: #6 ALL-INKL.DE Münnich Motorsport 10/08/2020 A 10:00