Il Re del WTCR vince al Ring

Norbert Michelisz ricomincia vincendo in ADAC TCR Germany al Nürburgring.

Al volante della Hyundai del Team Engstler, l'ungherese ha battuto Andreas Bäckman e Michelle Halder sulla versione corta del traccia che invece ospiterà la WTCR Race of Germany del 24-26 settembre.



“Ovviamente sono molto contento - ha detto il Campione WTCR 2019 - Non è mai semplice come sembra, abbiamo avuto qualche problemino nella seconda metà di gara. Il livello è veramente altissimo e sapevo che bisognava prepararsi bene".



Gara 2 è in programma domenica alle 11;25 con griglia invertita.

