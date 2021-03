La FIA e tutto il mondo delle corse turismo ha voluto ricordare Sabine Schmitz, scomparsa oggi a 51 anni.

Portabandiera di FIA Women in Motorsport, la tedesca aveva esordito nel WTCC in Germania a maggio 2015 diventando la prima donna a conquistare punti nel FIA World Touring Car Championship.



Al volante della Chevrolet RML Cruze TC1 della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport terminò 10a lungo i 25,378km del Nürburgring Nordschleife.



“Non ci sono molti sport in cui uomini e donne possono competere assieme – disse la Schmitz all'epoca – Diciamo che ci sono giusto il motorsport e l’equitazione. Serve che qualcuno ci dia un’occhiata, ma per quanto mi riguarda è stato bello correre contro piloti professionisti, Campioni del Mondo e gente di F1”.



In Gara 2 ottenne un 11° piazzamento e l'anno successivo tornò in azione replicando queste prestazioni.



Michèle Mouton, Presidente FIA Women in Motorsport Commission: "Il risultato di Sabine nel WTCC, dove andò a punti, ha aperto una nuova strada e dimostrato un enorme talento. Ma Sabine ha raggiunto molto di più nella vita e nella sua carriera sia nelle corse automobilistiche che nelle trasmissioni TV. Era un'ambasciatrice incredibile per FIA Women in Motorsport e ci rende tutti estremamente orgogliosi per quanto ha fatto e per le molte donne che ha ispirato a seguire le sue orme. Questa è una grande perdita e i nostri pensieri vanno a tutti i suoi cari".



François Ribeiro, capo di Eurosport Events, promoter del WTCC e ora del WTCR: “È stata una gioia accogliere Sabine nella famiglia del FIA WTCC per le nostre gare al Nürburgring Nordschleife nel 2015 e 2016. Anche se conosceva la pista molto, molto bene, la macchina e la categoria erano completamente nuove per lei. Ma ha mostrato un vero spirito combattivo e un vero talento andando a punti in entrambi gli eventi, è stata la prima donna a farlo nella storia moderna del FIA WTCC e sulla pista più difficile del mondo. Fuori dalla pista era coinvolgente, entusiasta ed estremamente amichevole. È stato un privilegio averla conosciuta, anche se per poco tempo, e tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e agli amici”.



La Schmitz ha vinto per due volte la 24h del Nürburgring ed è stata presentatrice di BBC Top Gear sulla BBC.

WTCR Ribeiro: “Sabine aveva un grande talento e spirito combattivo” 15 ORE FA

WTCR Il WTCR piange la scomparsa di Sabine Schmitz 15 ORE FA