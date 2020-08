Il ritorno del Team Mulsanne: l’Alfa Romeo ancora nel WTCR

-

Il Team Mulsanne continuerà la sua avventura nel WTCR − FIA World Touring Car Cup anche nel 2020.

Con 2 vittorie, 9 podi, 1 DHL Pole Position, 3 giri veloci e 35 tornate in testa, la squadra italiana ha riportato ai vertici del turismo l'Alfa Romeo con la Giulietta Veloce TCR della Romeo Ferraris.



Nel 2020 il team schiererà una sola macchina in linea coi nuovi regolamenti e il 26 agosto sapremo il nome del pilota.



Romeo Ferraris concentrata sul nuovo capitolo elettrico

La squadra di Opera continua anche i lavori per il PURE ETCR, nonostante a gennaio avesse scelto di non iscrivere il Team Mulsanne al WTCR per motivi economici.



Con la pandemia di COVID-19 che ha riaperto le iscrizioni fino al 14 agosto, ecco quindi la possibilità di schierare di nuovo la Giulietta nel WTCR.



Calendario europeo e gara in casa

Un calendario solamente europeo e in più la possibilità di correre la gara di casa ad Adria per la WTCR Race of Italy in novembre hanno spinto il Team Mulsanne a lavorare per tutta l'estate fino ad arrivare al tanto atteso annuncio di oggi.



“Sono cambiate molte cose in questi mesi, ma ciò che non è variato è il nostro approccio al motorsport ed il modo con cui viviamo la nostra passione per lo stesso - ha affermato Michela Cerruti, Operations Manager della Romeo Ferraris, tornata recentemente anche alla guida della Alfa Romeo in un test a Cervesina -Contrariamente ai progetti originari, le vetture dello scorso anno sono rimaste in nostro possesso, e ci è sembrato normale proseguire in questa bellissima avventura".



"Abbiamo deciso di supportare il progetto di Team Mulsanne dando seguito anche all’impegno profuso da Eurosport nell’organizzare la stagione FIA WTCR 2020 in un momento così difficile e complicato. Crediamo sia importante dare un segnale forte, anche come supporto nei confronti dei nostri team clienti che corrono in giro per il mondo. I sei round del campionato rappresentano una sfida interessante e motivante a cui ovviamente non ci sottraiamo. A breve annunceremo la nostra formazione per poi lanciarci a capofitto in questo 2020 in apnea”.

WTCR Coronel: “Salzburgring, bella pista e ottimo posto per iniziare la stagione” IERI A 10:00

The post Il ritorno del Team Mulsanne: l’Alfa Romeo ancora nel WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Zengő: “Boldizs può crescere tanto, ma niente paragoni” 18/08/2020 A 10:00