L'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team vuole essere protagonista ad Aragón questo fine settimana.

Dopo essere scivolato dal primo al quarto posto nella classifica delle squadre del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Portogallo, in Spagna i tedeschi vogliono recuperare il terreno perduto, pari a 20 punti per essere precisi.



"È importante che ci riprendiamo e si faccia bene in Spagna per recuperare il terreno perduto nella classifica a squadre", ha detto il capo del team, Franz Engstler. "Siamo stati in grado di garantire a Jean-Karl di rimanere davanti nella graduatoria piloti, ma entrambi i nostri ragazzi meritavano di avere risultati migliori in Portogallo".



"La Hyundai Elantra N TCR è in grado di stare in testa e vincere le gare, ma dobbiamo assicurarci di sopravvivere all prima curva per farcela. Abbiamo avuto speranze in Portogallo, ma vogliamo tornare al livello di prestazioni che abbiamo dimostrato in Germania".



Jean-Karl Vernay inizia il weekend di MotorLand Aragón come Goodyear #FollowTheLeader, con cinque punti di vantaggio sugli inseguitori. Il suo compagno di squadra, Luca Engstler, è nono in classifica dopo quattro gare.

