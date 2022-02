La Engstler Motorsport ha confermato due giovani stelle per la stagione 2022 in ADAC TCR Germania che potrebbero competere tra le sue fila future nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Oltre a far correre Tiago Monteiro e Attila Tassi con le Honda nel WTCR 2022 sotto l'effige LIQUI MOLY Team Engstler, la squadra tedesca punterà a difendere il titolo in ADAC TCR Germany vinto da Luca, figlio del boss Franz Engstler, nel 2021.



Il 27enne Martin Andersen e il polacco Szymon Ładniak, 18 anni, hanno firmato diventando compagni di Roland Hertner per un trio di Honda Civic Type R TCR in griglia.



"Vorrei sottolineare la mia gratitudine per la fiducia della squadra in me", ha detto Ładniak. "È una grande opportunità. Si aspettano il massimo delle prestazioni e io mi aspetto questo da loro. Amo questo tipo di collaborazione perché è il modo di lavorare che è una buona strada per un grande successo. Con una squadra così valida l'obiettivo può essere solo uno: il titolo. Conosco la Honda dalle mie ultime due gare e so che questa macchina è molto veloce e sarò in grado di lottare per il podio".



Andersen ha aggiunto: "Ho finito l'anno scorso come vice-campione e l'obiettivo è quello di salire sul primo gradino del podio e vincere il campionato. Mi aspetto una lotta dura e serrata per tutto l'anno, e con la nuova macchina dobbiamo essere bravi e trovare rapidamente la velocità".



L'ADAC TCR Germany prende il via alla Motorsport Arena di Oschersleben dal 22 al 24 aprile. L'Autodrom Most ospiterà la WTCR Race of Czech Republic dal 9 al 10 aprile.



Foto: ADAC Motorsport

