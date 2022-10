Il LIQUI MOLY Team Engstler sarà in forma quando il WTCR - FIA World Touring Car Cup raggiungerà il Medio Oriente il mese prossimo.

La squadra tedesca ha concluso la stagione dell'ADAC TCR Germany a Hockenheim lo scorso fine settimana con una doppietta per il polacco Szymon Ładniak al volante di una Honda Civic Type R TCR, oltre a un doppio podio per il danese Martin Andersen, che aveva conquistato il titolo nazionale per il team di Franz Engstler al Sachsenring il mese scorso.



Mentre Andersen e Ładniak hanno brillato, ora toccherà a Tiago Monteiro e Attila Tassi fare altrettanto con le loro Honda griffate LIQUI MOLY alla WTCR Race of Bahrain e alla WTCR Race of Saudi Arabia.



Foto: ADAC Motorsport/Gruppe C Photography

Ad

WTCR Jessica Backman brilla in Germania 17 ORE FA

WTCR Le corse al titolo WTCR: Michelisz è Campione 2019 nel gran finale di Sepang IERI ALLE 10:45