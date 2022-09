Mads Fischer, Project Leader TCR di JAS Motorsport, l'azienda che ha realizzato la Honda Civic Type R TCR che corre e vince nel WTCR, ha elogiato il lavoro del LIQUI MOLY Team Engstler dopo la conquista del titolo in ADAC TCR Germany lo scorso fine settimana.

La squadra tedesca che gestisce le Honda Civic Type R TCR gommate Goodyear di Tiago Monteiro e Attila Tassi nel WTCR - FIA World Touring Car Cup, ha anche una formazione nella serie di casa.



Al Sachsening, il pilota danese Martin Andersen ha conquistato la corona dell'ADAC TCR Germany vincendo la sua quinta e sesta gara della stagione. È stato il 10° titolo importante vinto dalla Honda Civic Type R TCR di JAS Motorsport nel 2022 e il 65° in totale.



Dopo il trionfo del LIQUI MOLY Team Engstler, Fischer ha dichiarato: "La stagione 2022 è già stata fantastica per i nostri team clienti nel TCR, con tanti campionati vinti, e speriamo che ne arrivino altri nei prossimi mesi. Il LIQUI MOLY Team Engstler è uno dei nostri clienti più recenti e siamo stati felici non solo di lavorare con loro, ma anche di vederli entrare subito in sintonia con JAS in modo così perfetto. Martin ha fatto un lavoro fantastico quest'anno, guidando con la testa e arrivando primo nella lotta per il titolo e da parte di tutta la JAS Motorsport ci congratuliamo con lui e con Engstler per i loro successi".



