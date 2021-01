Per rientrare in questa categoria, tutti i ragazzi iscritti non dovranno avere più di 24 anni il 1° gennaio 2021 e non aver mai corso alcun campionato WTCR FIA World Touring Car Championship prima del 2019.



Questi piloti prenderanno punti secondo la scala della classifica assoluta, ovviamente rientrandovi.



Nel WTCR 2020 sono stati 29 i piloti che hanno corso almeno un round e di questi erano 13 gli Under25, con Jack Young il più giovane coi suoi 18 anni.



Gilles Magnus, 21 anni, ha vinto e chiuso quinto assoluto con l’Audi della Comtoyou Racing.



Fra gli altri abbiamo visto all'opera pure Bence Boldizs, Mitchell Cheah, Luca Engstler e Nico Gruber.