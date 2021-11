Figure di spicco del mondo dei motori hanno reso omaggio a Gabriele Tarquini dopo la sua decisione di ritirarsi alla fine della stagione 2021 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Andrea Adamo, Team Principal, Hyundai Motorsport:

"È impossibile esprimere a parole l'impatto che Gabriele Tarquini ha avuto su Hyundai Motorsport Customer Racing. Dal secondo giorno del nostro progetto Hyundai i30 N TCR, lui era lì per aiutarci a preparare il nostro debutto nelle corse su circuito. Con Gabriele, è nata, ha imparato a camminare e poi a correre. Ha vinto la prima gara in assoluto per una vettura Hyundai Motorsport nella serie TCR International, ed è stato il primo campione del mondo per la nostra azienda nel WTCR 2018. Per me personalmente, è difficile dividere la mia passione e il mio lavoro, e sarà strano non vederlo su un circuito. Ho iniziato a lavorare con Gabriele nel 1994 quando avevo 24 anni, ed è una delle poche persone con cui ho condiviso la maggior parte del mio tempo e della mia vita. È difficile venire a patti con lui quando infila il suo casco, e ci mancherà moltissimo. Anche se non correrà più, stiamo discutendo su come potrebbe proseguire il nostro rapporto, ma oggi celebriamo la sua incredibile carriera e non vediamo l'ora di vedere le sue prossime avventure fuori dall'abitacolo".



Xavier Gavory, direttore del WTCR:

"Il ritiro di Gabriele è davvero la fine di un'era incredibile e i paddock del WTCR e i circuiti del mondo non saranno gli stessi senza di lui. Mentre il WTCR continuerà ad attrarre i migliori piloti di auto turismo del settore, dubito che vedremo mai più un altro della capacità e della longevità di Gabriele. Si fa un gran parlare della sua età, ma è davvero un credito al suo carattere e al suo talento che continua a fornire anno dopo anno, sempre impegnato e raramente dando ai suoi rivali la possibilità di difendere o attaccare. La parola leggenda viene usata troppo facilmente nello sport, ma Gabriele è una leggenda per quello che ha fatto. Non c'è dubbio che mancherà a tutti noi, ma non vediamo l'ora di dargli un adeguato addio alla WTCR Race of Russia che deciderà la stagione a fine mese".



Alan Gow, Presidente, FIA Touring Car Commission:

"Per tre decenni Gabriele Tarquini è stato in prima linea nelle gare di turismo sia a livello nazionale che internazionale. La sua decisione di ritirarsi dalla guida a tempo pieno alla fine della stagione segna la fine di una carriera incredibile che ha anche incluso stint in Formula Uno e molto altro prima. Naturalmente, ricordo bene l'impatto che ha avuto sul British Touring Car Championship. Nonostante la sua conoscenza limitata di solo alcune delle piste, ha preso il titolo al suo primo tentativo nel 1994. Le sue due corone FIA World Touring Car, tra cui il primo titolo WTCR nel 2018 all'età di 57 anni, sono stati tra una serie di risultati di spicco che garantiranno il posto di Gabriele nella storia del motorsport come un colosso delle auto da turismo".



Marcello Lotti, presidente di WSC:

"Ho avuto il privilegio di condividere molto del mio tempo con Gabriele negli ultimi 30 anni, essendo stato uno dei miei piloti quando lavoravo come team manager e successivamente un concorrente nei campionati che ho promosso. Questo mi ha dato l'opportunità di pensare molto a lui come pilota e come amico personale, e conservo tanti bei ricordi del tempo che abbiamo passato insieme. Ora sta appendendo il casco al chiodo, ma con la ricchezza dell'esperienza e la reputazione che si è costruito sono sicuro che potrebbe continuare nel motorsport come un prezioso consigliere e tester. Quindi, sono fiducioso che questa non è la fine per noi di condividere la nostra passione per le corse di auto turismo".



François Ribeiro, responsabile di Discovery Sports Events, promotore del WTCR:

"Dopo che è stato chiaro che non c'era un posto nel WTCC a tempo pieno per il 2017, Gabriele avrebbe potuto facilmente arrendersi. Invece, ha messo tutta la sua abilità, conoscenza ed energia nello sviluppo del progetto Hyundai TCR ed è tornato alle corse a tempo pieno ancora più forte, ancora più determinato. Quando Gabriele è diventato il primo re del WTCR nel 2018, ho sentito la gente dire che forse la qualità dei piloti non era abbastanza alta se un 56enne poteva conquistare il titolo. Ma non c'è bisogno che ti dica che il livello allora, come adesso, era altissimo. Gabriele, tuttavia, ha semplicemente dimostrato che l'età non ti rallenta e le sue prestazioni in tutta la stagione lo hanno reso un degno vincitore. Gabriele passerà alla storia come un gentiluomo fuori dalla macchina, ma un corridore totale al volante. È stato un privilegio aver lavorato con lui per così tante stagioni. E anche se gli auguriamo ogni successo e felicità in futuro, non posso fare a meno di pensare che le nostre strade si incroceranno di nuovo".

Ad

WTCR Vervisch: “Per la prima volta possiamo dire che lottiamo per il titolo” UN' ORA FA

WTCR Una gara di “casa” per Urrutia: “Sarà un bello spettacolo in TV” UN' ORA FA