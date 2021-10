Jordi Gené ha descritto il weekend della WTCR Race of France come "agrodolce".

Dopo essersi qualificato 16° sul circuito di Pau-Arnos, il pilota Cupra è stato costretto a ritirarsi da Gara 1 con un problema meccanico prima di piazzarsi 18° in Gara 2.



"Un fine settimana agrodolce per me a Pau", ha detto il portacolori della Zengő Motorsport Drivers' Academy. "Dolce perché siamo stati più veloci che nelle altre gare. In qualifica siamo rimasti abbastanza vicini ai ragazzi davanti e siamo riusciti a ottenere una buona posizione essendo la seconda Cupra".



"In Gara 1 ho avuto un problema tecnico e la mia sospensione posteriore ha ceduto quando avevo una buona posizione, quindi questa è la parte amara. In Gara 2 il ritmo era molto buono e sono riuscito a mettere pressione a quelli davanti a me. Purtroppo, non ho fatto una partenza molto buona e a Pau era difficile da superare. Ma potevo sentirmi a mio agio e avevo un buon ritmo, meglio di qualsiasi gara prima. Ma il risultato non è stato quello che mi aspettavo".

WTCR La difesa non basta a Girolami alla WTCR Race of France 44 MINUTI FA

WTCR Engstler punta al FIA WTCR Junior Driver Title 18 ORE FA