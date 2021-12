Tra vincitori, podi, pole position, giri veloci e quant'altro, la stagione 2021 del WTCR – FIA World Touring Car Cup ha regalato tante emozioni: ecco i numeri.

VITTORIE IN GARA



2

Yann Ehrlacher (Francia) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Santiago Urrutia (Uruguay) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Jean-Karl Vernay (Francia) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR

Frédéric Vervisch (Belgio) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



1

Mikel Azcona (Spagna) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Néstor Girolami (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Rob Huff (Gran Bretagna) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Gilles Magnus (Belgio) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Norbert Michelisz (Ungheria) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Tiago Monteiro (Portogallo) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Gabriele Tarquini (Italia) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Attila Tassi (Ungheria) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



POLE POSITION



2

Yvan Muller (Francia) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



1

Mikel Azcona (Spagna) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión

Yann Ehrlacher (Francia) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Néstor Girolami (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Esteban Guerrieri (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Rob Huff (Gran Bretagna) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión

Frédéric Vervisch (Belgio) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



GIRI PIÙ VELOCI



5

Frédéric Vervisch (Belgio) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



2

Mikel Azcona (Spagna) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Rob Huff (Gran Bretagna) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

Jean-Karl Vernay (Francia) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR



1

Tom Coronel (Paesi Bassi) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Yann Ehrlacher (Francia) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Néstor Girolami (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Gabriele Tarquini (Italia) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Attila Tassi (Ungheria) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR



SECONDI POSTI



3

Mikel Azcona (Spagna) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión

Yvan Muller (Francia) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Frédéric Vervisch (Belgio) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



2

Thed Björk (Svezia) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Jean-Karl Vernay (Francia) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N



1

Luca Engstler (Germania) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR

Esteban Guerrieri (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Tom Coronel (Paesi Bassi) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



TERZI POSTI



3

Santiago Urrutia (Uruguay) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Gilles Magnus (Belgio) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



2

Yann Ehrlacher (Francia) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Esteban Guerrieri (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR



1

Mikel Azcona (Spagna) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competitión

Nathanaël Berthon (Francia) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Tom Coronel (Paesi Bassi) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Néstor Girolami (Argentina) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Norbert Michelisz (Ungheria) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Gabriele Tarquini (Italia) BRC Hyundai LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



ALTRI NUMERI



Ci sono stati 12 vincitori su 16 gare.

Tutti e 5 i marchi presenti coi team clienti hanno vinto

9 delle 11 squadre iscritte a tutto l'anno sono salite sul podio

17 dei 23 piloti iscritti a tutto l'anno sono saliti sul podio

I piloti hanno rapresentato 13 nazionalità diverse

