La prossima settimana, a Jeddah, i piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup entreranno doppiamente nella storia.

Oltre a partecipare alla prima gara di auto turismo di livello mondiale in Arabia Saudita dal 25 al 27 novembre, i protagonisti della serie saranno i primi a provare il nuovo Short Track dello spettacolare circuito sul Mar Rosso, che dal 2021 ospita il Campionato Mondiale FIA di Formula Uno.Collegando la curva 4 alla curva 20 del circuito completo, il nuovo tracciato forma un emozionante giro a 12 curve lungo 3,450 chilometri.Lo Short Track porta essenzialmente i piloti dall'uscita della curva 3 verso la curva 4 a sinistra. Invece di proseguire fino alla Curva 5 del Full Track, i piloti si tuffano a destra e si dirigono verso un ampio tornante, prima di accelerare verso la Curva 6 e poi verso il tornante a sinistra della Curva 7.Nell'ambito delle modifiche al tracciato, sono state inserite ulteriori misure di sicurezza, tra cui il riposizionamento delle barriere alle curve 8 e 10 dello Short Track. Sono state apportate modifiche con l'installazione di cordoli in cemento smussati alle curve 4, 8 e 10.Questi cordoli hanno lo stesso profilo di quelli originali, ma la transizione nella parte posteriore verso la pista è a filo con la superficie invece di essere rialzata. Inoltre, alle barriere della curva 11 è stato aggiunto del materiale di sicurezza Tecpro.Jean-Baptiste Ley, Direttore del WTCR per Discovery Sports Events, ha dichiarato: "L'opportunità di portare il WTCR - FIA World Touring Car Cup in una sede fantastica e all'avanguardia, e in un Paese con un enorme entusiasmo per il motorsport è molto eccitante. I nostri piloti e squadre desiderano ringraziare la Federazione Automobilistica e Motociclistica dell'Arabia Saudita e la Saudi Motorsport Company per il loro forte sostegno e la calorosa accoglienza. Il lavoro di omologazione di un tracciato alternativo di 3,450 km, fatto su misura per il FIA World Touring Car, non è stato un'impresa da poco e siamo convinti che questo tracciato non potrà che migliorare lo spettacolo offerto. Correre tra i muri e sotto i riflettori di notte è una novità per il WTCR e non vediamo l'ora di sperimentarla. Non abbiamo dubbi che la WTCR Race of Saudi Arabia sarà ricordata per gli anni a venire".Martin Whitaker, AD di Saudi Motorsport Company, ha dichiarato: "Sono estremamente entusiasta di dare il benvenuto ai piloti, ai team e a tutti coloro che sono coinvolti nella WTCR - FIA World Touring Car Cup alla fine di questo mese, quando la serie visiterà l'Arabia Saudita per la prima volta. È anche un'opportunità entusiasmante per vedere il nostro nuovo tracciato, accorciato e all'avanguardia, omologato FIA Grado 3, sul Jeddah Corniche Circuit, fare il suo debutto per quello che sarà sicuramente un finale di stagione esaltante".La WTCR Race of Saudi Arabia costituisce il round decisivo del WTCR 2022 - FIA World Touring Car Cup. L'evento chiude anche il sipario sulla serie dopo cinque stagioni e 108 gare.Dopo le qualifiche, che si svolgeranno sabato 26 novembre alle 18.30 ora locale, domenica 27 novembre alle 19.45 prenderà il via Gara 1, che appassionerà i tifosi per 30 minuti più un giro. Gara 2 inizierà alle 22.15 e i piloti saranno in azione per 25 minuti più un giro. I vincitori del WTCR - FIA World Touring Car Cup per piloti e squadre saranno decisi durante il fine settimana.Cliccate QUI per vedere le classifiche.I biglietti sono in vendita su https://tickets.saudimotorsport.com/en . Il prezzo del biglietto è di 50 SAR per l'intero weekend, mentre i bambini fino a 10 anni non pagano.