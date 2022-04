Il WTCR − FIA World Touring Car Cup torna in Italia e andrà alla scoperta dell'Alsazia dopo che il programma calendario 2022 è stato ratificato da un voto elettronico dei membri del FIA World Motor Sport Council.

Dopo la WTCR Race of Portugal sulle strade di Vila Real (2-3 luglio), la serie si dirigerà a Vallelunga per la seconda edizione della WTCR Race of Italy, prima volta che la pista vicino a Roma che ospita una gara del FIA World Touring Car.



In programma dal 23 al 24 luglio come quinto evento della stagione, il WTCR fa parte di un emozionante doppia con il FIA ETCR - eTouring Car World Cup, la serie di auto turismo completamente elettrica e multi-marchio del promotore del WTCR Discovery Sports Events.



Dopo Vallelunga si parte per Anneau du Rhin nella Francia orientale, per la nuova WTCR Race of Alsace GrandEst del 6-7 agosto, una regione nuova per il WTCR ma di notevole importanza per l'industria automobilistica e del motorsport sia ora che in passato.



La WTCR Race of Italy sostituisce la WTCR Race of Czech Republic con la WTCR Race of Alsace GrandEst aggiunta al calendario al posto della WTCR Race of Russia.



Il resto del programma, approvato dal FIA World Motor Sport Council lo scorso novembre ed elencato di seguito, è invariato anche se Discovery Sports Events continua a monitorare le restrizioni di viaggio e quarantena relative agli eventi in Corea del Sud, Cina e Macao in vista della pandemia COVID-19. Tuttavia, rimane la speranza che tutti e tre gli eventi possano avere luogo nel 2022.



Commentando il calendario aggiornato, Jean-Baptiste Ley, direttore del WTCR, Discovery Sports Events, ha detto: "Quando abbiamo annunciato che non avremmo corso in Repubblica Ceca e Russia quest'anno, ci siamo impegnati a trovare eventi sostitutivi il più rapidamente possibile e comunicarli una volta avuta l'approvazione del FIA World Motor Sport Council. Siamo molto lieti, con il sostegno della FIA e dei promotori di eventi locali e ASN di aver finalizzato due nuovi round per il 2022. Con entrambe le nuove sedi per il WTCR avremo un'eccitante incognita che renderà ancora più piccante l'azione in pista per i fan e le emittenti di tutto il mondo. Vallelunga è una sede consolidata per le corse di auto turismo, mentre ad Anneau du Rhin saremo in Alsazia, una regione che continua a svolgere un ruolo chiave nell'industria automobilistica, oltre ad essere il luogo di nascita di due dei piloti di maggior successo del WTCR, Yann Ehrlacher e Yvan Muller, che condividono sei titoli FIA World Touring Car tra loro".



WTCR RACE OF ITALY, AUTODROMO VALLELUNGA PIERO TARUFFI, 23-24 LUGLIO

Inaugurato nel 1951 e ora parte integrante del patrimonio motoristico italiano passato e presente, l'Autodromo Vallelunga Piero Taruffi è intitolato al pilota della Mille Miglia, che fu il principale ingegnere progettista della pista, e ha ospitato gare di livello internazionale e nazionale negli ultimi cinquant'anni. Nel giugno dello scorso anno è stato lo scenario dell'evento inaugurale del PURE ETCR, che è diventato il FIA ETCR - eTouring Car World Cup per il 2022. È stato anche lo scenario dei primi FIA Motorsport Games nel 2019, che comprendono la Touring Car Cup composta da due gare per auto TCR. Il layout "Historical International" di 3,2 chilometri sarà usato per la WTCR Race of Italy, la pista utilizzata per una serie di famose battaglie tra auto turismo negli anni '90.



Alfredo Scala, Direttore Generale ACI Vallelunga, ha dichiarato: "Vallelunga è la storia delle corse turismo. Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio e l'Automobile Club Italia dal 22 al 24 luglio potremo avere migliaia di appassionati di motorsport a Vallelunga insieme all'ETCR sull'iconico tracciato di 3,2 chilometri con la famosa curva Trincea. Non vediamo l'ora di scendere in pista".



WTCR RACE OF ALSACE GrandEst, ANNEAU DU RHIN, 6-7 AGOSTO

Anneau du Rhin è nato nel 1996 e offre un layout di 3,621 chilometri ispirato al Circuit Paul Ricard. Il rettilineo principale è lungo 1050 metri, mentre la sua pittoresca posizione nella foresta offre uno scenario spettacolare. Situato in posizione equidistante tra le città di Colmar e Mulhouse, il luogo beneficia dell'accesso a eccellenti infrastrutture di trasporto e di un'ampia sistemazione. La regione del Grand Est non è solo la sede di Anneau du Rhin, ma anche del marchio di auto sportive Bugatti e di un impianto di produzione PSA. Dei 35.000 posti di lavoro offerti nell'area locale, 35.000 sono nell'industria automobilistica. Nel frattempo, Caroline Bugatti, la nipote di Ettore Bugatti, è un membro del consiglio di amministrazione di Anneau du Rhin. Il nove volte campione del mondo di rally FIA Sébastien Loeb, più i pluri vincitori del titolo mondiale Touring Car FIA Yann Ehrlacher e Yvan Muller sono tutti nati e cresciuti in Alsazia.



Joshua Reibel, direttore generale di Anneau du Rhin, ha detto: "François Rinaldi, Caroline Bugatti e io siamo molto lieti di inserici nel calendario del FIA WTCR 2022. Stiamo preparando in Alsazia, territorio storico dell'automobile, una grande festa intorno a questo evento. Siamo lieti di accogliere sulla sua patria, il re del WTCR per il 2021, Yann Ehrlacher. Avremo molte sorprese. Ringraziamo tutte le collettività e i partner che hanno reso possibile questo progetto in un periodo così breve. Vi aspettiamo tutti ad agosto".



WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 calendario aggiornato

Round 1 e 2: WTCR Race of France, Circuit de Pau-Ville, 7-8 maggio

Round 3 e 4: WTCR Race of Germany, Nürburgring Nordschleife, 26-28 maggio

Round 5 e 6: WTCR Race of Hungary, Hungaroring, 11-12 giugno

Round 7 e 8: WTCR Race of Spain, MotorLand Aragón, 25-26 giugno

Round 9 e 10: WTCR Race of Portugal, Circuito do Vila Real, 2-3 luglio

Round 11 e 12: WTCR Race of Italy, Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 23-24 luglio

Round 13 e 14: WTCR Race of Alsace GrandEst, Anneau du Rhin, 6-7 agosto

Rounds 15 e 16: WTCR Race of Korea, Inje Speedium, 8-9 ottobre

Round 17 e 18: WTCR Race of China, Ningbo International Speedpark, 5-6 novembre

Round 19 e 20: WTCR Race of Macau, Circuito da Guia, 18-20 novembre

