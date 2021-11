Il WTCR – FIA World Touring Car Cup festeggia oggi il FIA Volunteers Weekend (20-21 novembre).

Si tratta di un’opportunità per sensibilizzare e ringraziare i volontari che svolgono la grande varietà di ruoli essenziali senza i quali i round del FIA WTCR semplicemente non avrebbero luogo.



“I volontari sono gli eroi non celebrati del motorsport”, ha detto il presidente della FIA Jean Todt. “Senza di loro, molto semplicemente, non saremmo in grado di andare a correre. È importante che la FIA riconosca il loro contributo vitale, e l’occasione del Weekend dei Volontari accende i riflettori sul loro duro lavoro e dedizione per garantire la sicurezza e il successo degli eventi in tutto il mondo.”



“Questa è anche un’opportunità per promuovere i benefici positivi che i volontari ottengono dal loro coinvolgimento e contribuire ad attrarre nuove persone al motorsport.”



Per tutto il fine settimana, l’intera comunità del motorsport – dai volontari e i funzionari ai fan, i piloti e i membri dei media – sono incoraggiati a partecipare e mostrare il loro apprezzamento sui social media.



Utilizzando l’hashtag #FIAVolunteersWeekend su Twitter, Facebook e Instagram, le persone possono condividere foto e storie di loro stessi in azione durante i due giorni, collegando i volontari motorsport a tutti i livelli da tutto il mondo – dagli eventi di club ai campionati mondiali. Clicca QUI per maggiori informazioni.

