Il WTCR − FIA World Touring Car Cup festeggia tutte le donne con una diretta Facebook su FIA Women in Motorsport alle 18;00.

Michelle Halder, che sta programmando una stagione nel Mondiale, interverrà assieme alla coordinatrice dei team, Fiona Rees, e all'inviata Alexandra Legouix per parlare dei loro ruoli e delle donne nel mondo dei motori in generale. Cliccate qui per saperne di più.