Il WTCR ospita i primi due eventi promozionali del PURE ETCR nel 2020

Il PURE ETCR, prima serie turismo al mondo per auto elettriche, ha un nuovo calendario che aprirà un'inedita era di motorsport, con il WTCR – FIA World Touring Car Cup che condividerà i weekend di Spagna e Italia.

La stagione promozionale 2020 del campionato organizzato da Eurosport Events avrà nel suo elenco anche WTCR Race of Spain al Motorland Arágon (31 ottobre-1 novembre) e WTCR Race of Italy ad Adria (14-15 novembre).



Al Motorland Aragón i fan avranno per la prima volta l'occasione di vedere le macchine in azione sulla pista con alcuni passaggi dimostrativi, mentre ad Adria ci sarà la ‘dress rehearsal’, ovvero la vera e propria battaglia con il format del 2021 partendo dai cancelletti, mentre nel paddock saranno allestite Energy Station ed Hot Zone.



Adria è pure il round decisivo del WTCR e una produzione TV completa darà modo agli appassionati di godersi quello che sarà il PURE ETCR nel 2021.



Calendario 2020 del PURE ETCR

Copenhagen Historic Grand Prix (Danimarca), 9-11 ottobre*

Goodwood Speed Week (Regno Unito), 15-18 ottobre*

MotorLand Aragon (Spagna), 31 ottobre-1 novembre*

Adria International Raceway (Italia), 14-15 novembre**

*Giri demo

**Format "battle"



François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del PURE ETCR): “Siamo estremamente felici di poter annunciare il calendario del PURE ETCR in quella che è la stagione promozionale, risultato di un duro lavoro dietro le quinte svolto da Eurosport Events, WSC e gli altri addetti ai lavori. Purtroppo il calendario iniziale non poteva essere implementato causa gli effetti inaspettati del COVID-19 in tutto il mondo, per cui ci siamo dovuti adeguare. Ringrazio tutti quelli coinvolti in questo progetto per l'entusiasmo e la positività mostrati in un periodo senza precedenti. Con questo calendario ora possiamo concentrarci sul nostro ruolo primario di portare le auto turismo elettriche in pista davanti ai fan".

