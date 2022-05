Nel giro di un paio di settimane, i piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup hanno potuto correre sulla pista più corta e quella più lunga del calendario.

I 2,76km del Circuit de Pau-Ville hanno ospitato il 7-8 maggio la WTCR Clean Fuels for All Race of France, mentre lo scorso weekend ci si è spostati sul Nürburgring Nordschleife (25,378km).

Ad

WTCR Bjork: “Cancellare le gare? Giusto, la sicurezza prima di tutto” 17 ORE FA

WTCR Monteiro: “Penso già al prossimo impegno” 17 ORE FA